«Мы благодарны вам за то, что вы сделали для мира»

Нечасто Волгограду удается вырваться из провинциального кокона и стать площадкой для обсуждения тем не то что российских – общемировых. Идеальным поводом для такого прорыва стал 70-летний юбилей Сталинградской битвы и, в частности, прошедший накануне празднования визит посла США в России Майкла Макфола.

Часть дипломатической миссии посла – непосредственное общение с людьми, поэтому в программу пребывания мистера Макфола в Волгограде попала и открытая встреча в местном Центре американской культуры, который работает в областной библиотеке им. М. Горького. Прийти в актовый зал Горьковки, чтобы увидеть посла и задать ему вопрос, смог любой желающий – вплоть до националистов, живо интересующихся допустимостью межрасовых браков. Диалогу способствовало то, что гость говорил на русском языке – не безупречном, но вполне свободном.

Майкл Макфол всячески демонстрировал открытость: подробно, хотя и предельно осторожно, отвечал на провокационные вопросы вроде упомянутого «вброса» от радикалов; обещал помочь в получении американской визы неизменным для подобных встреч просителям; призывал в случае необходимости обращаться к нему лично в твиттере по адресу «собачка Макфол». Студент-международник почерпнул бы из полуторачасового выступления посла немало полезного: умению Макфола дипломатично строить речь могли бы позавидовать многие российские политики, если бы им было свойственно завидовать столь неконвертируемым достижениям.

Естественно, собравшиеся в зале задали несколько вопросов, так сказать, местного характера: например, как мистер Макфол относится к идее переименования Волгограда в Сталинград? Ответ получился предсказуемо корректным: «Это ваша история, ваше дело, и я не могу как-то высказываться по этому поводу. Вам решать». Интереснее его точка зрения на место Сталинградской битвы во Второй мировой войне – не секрет, что в некоторых американских учебниках истории она подается как один из мелких эпизодов большой войны, значительно уступающий по значимости высадке союзнических войск в Нормандии. Что думает об этом сам Майкл Макфол, до назначения на дипломатический пост преподававший историю в Стэнфордском университете?

– У нас есть своя, американская культура, и, конечно, наша история для нас важнее, чем ваша. Но посмотрите, что пишут мне в твиттере, в том числе и ваши граждане. Они спрашивают, принимала ли вообще Америка участие в войне! А как же, например, ленд-лиз? Вам тоже нужно бороться со стереотипами, не только нам, – с жаром ответил посол. – Turning point, поворот во Второй мировой, или, как вы говорите, Великой Отечественной войне – конечно, был здесь. Если бы вы не победили в Сталинграде, что было бы дальше? История пошла бы совершенно иначе, и даже не будет слишком громким сказать, что судьба цивилизации, какой мы ее знаем, решилась здесь. Я тоже знаю, как люди страдали здесь, я знаю, что среднее время выживания советского солдата в Сталинградской битве составляло сутки, а офицера – три дня. Мы очень благодарны за то, что вы сделали не только для Советского Союза, но и для мира. Поэтому я сегодня перед вами.

Значительную часть своего выступления Майкл Макфол посвятил проблемам российско-американских отношений. Так, 2012-й год он назвал «потерянным» в плане налаживания оных: и сами Соединенные Штаты, увлеченные выборами, не уделяли дипломатии достаточно внимания, и в ходе российских выборов был заметен рост антиамериканских настроений. «Пора вернуться туда, откуда мы начинали четыре года назад», – напомнил мистер Макфол о «перезагрузке», инициированной администрацией Барака Обамы. Этому, по мнению посла, должны поспособствовать отказ от политики «нулевой суммы», когда на каждое действие с одной стороны ищется противодействие с другой (например, принятие «списка Магнитского» – ответный «закон Димы Яковлева») и преодоление стереотипов времен «холодной войны».

– Даже если Россия и Соединенные Штаты не будут понимать друг друга, такое непонимание должно строиться на основе фактов, а не мифов, – отметил Майкл Макфол. Золотые слова, если поразмыслить, но, к сожалению, оперировать удобными, готовыми мифами гораздо проще, чем выискивать и понимать факты. К еще большему сожалению, американские гости столь высокого ранга приезжают к нам слишком редко, чтобы стереотипы просто так взяли и разрушились.

Фото michail-zhivov.livejournal.com