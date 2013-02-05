Квачкова лишили права выступления за антисемитские высказывания

Полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова, подозреваемого в подготовке захвата власти в РФ и содействии в террористической деятельности, лишили права выступления в судебных прениях.

Судья Павел Мелехин принял такое решение из-за того, что Квачков, по его мнению, неоднократно допускал оскорбительные высказывания и отклонялся от обстоятельств дела.



Владимир Квачков сегодня должен был выступать на прениях с речью. Он начал ее с того, что все обвинения против него безосновательны, так как в России существует право на восстание, поскольку классификационные признаки восстания законом не определены. Затем Квачков начал говорить об особых правах русского народа, за что судья сделал ему замечание. В ответ отставной полковник заявил об отводе суда присяжных.



Стоит отметить, что в суде бывший разведчик признался в формировании "партизанских отрядов для отражения иностранной интервенции".



Ранее «АН» сообщали: Гособвинение требует приговорить бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова, обвиняемого в попытке подготовки вооруженного мятежа, к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.



