Скандал разгорается в Интернете, блоггеры пишут, что программа обработки графических файлов, в частности, фотографий, "Фотошоп" помогла коммунальщикам в столице России очень эффективно "почистить снег".

Член Молодежной палаты муниципалитета Орехово-Борисово Северное города Москвы Юрий Урсу в своем блоге разместил фотографии, которые свидетельствуют о том, что коммунальные службы "убирают снег" с помощью компьютерных программ.

29 января Урсу оставил жалобу на портале правительства Москвы "Наш город", в жалобе обсуждалась засыпанная снегом пешеходная дорожка в районе, по словам Урсу, она не убиралась с самого начала зимы.

Через два дня Урсу ответили, что дорога убрана, а управляющая компания обязана уплатить штраф, к ответу прилагалась фотография, которая и стала предметом для спора.

Изучив изображение, блоггер заметил, что фото подверглось обработке в фотошопе.