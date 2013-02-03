Муфтий пожаловался на фундаменталистов

Полпред президента в СЗФО Николай Винниченко публично пообщался на этой неделе с представителями традиционных конфессий в Петербурге. Встреча могла бы остаться незамеченной, но ее участники поделились с чиновником весьма настораживающей информацией.



Председатель духовного управления мусульман Равиль Пончаев пожаловался полпреду президента на мусульманскую организацию «Азан», открывшую отделение в поселке Сосново Приозерского района. «Они ориентированы на работу с военными и заключенными и открываются, чтобы получить средства из-за рубежа», — сообщил муфтий.



Настоятель Санкт-Петербургской соборной мечети высказал подозрения, что подобные организации могут распространять фундаментальную идеологию, и не исключено, что среди их активистов есть люди, прошедшие подготовку в Саудовской Аравии, Сирии, Бахрейне, где сильно влияние «братьев мусульман».



«Покойный отец хотел упорядочить эти организации. Когда идут их проверки со стороны спецслужб, там находят наркотики, оружие», — подчеркнул Равиль Пончаев, вспоминая своего отца муфтия Джафара Пончаева.

В ответ Николай Винниченко по­обещал: «Предоставьте нам свои материалы. Мы передадим их в надзорные органы, прокуратуру, чтобы пресечь деятельность деструктивных религиозных организаций. Мы понимаем всю опасность и обязательно отреагируем».



Г-н Винниченко также сообщил мусульманам, что власть поможет в борьбе с точками распространения наркотиков, действующих возле мечетей, в частности на Кронверкском проспекте и Парашютной улице.



Информация, предоставленная настоятелем Санкт-Петербургской соборной мечети, может показаться пугающей не только потому, что само присутствие исламских фундаменталистов в нашем регионе — факт мало приятный и потенциально опасный. Кстати, по сведениям греческой и турецкой печати, организация «Азан» тесно сотрудничает с представителями «Хамаз», а это уже иной уровень неприятия традиционных европейских ценностей. Дело еще в том, что, помимо понятной угрозы со стороны исламистов, немалую опасность представляет собой потенциальная реакция на них со стороны русских националистов и православных радикалов, которых у нас в городе за последнее время заметно прибавилось. Столкновение фанатиков, а в их рядах состоят отнюдь не хрупкие бабушки, а молодые крепкие люди, — перспектива убойная.