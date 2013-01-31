Илью Резника оштрафовали за нарушение ПДД на 500 рублей

В Москве гаишники оштрафовали поэта-песенника Илью Резника на 500 рублей за нарушение ПДД.

Московское управление ГИБДД составило протокол в отношении знаменитости по статье 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона), передает РИА Новости.

Напомним, ФАР разместила в интернете видеоролик, где Илья Резник на Кутузовском проспекте в центре Москвы едет по резервной спецполосе. Сотрудник ДПС, на глазах которого произошло это нарушение, будет уволен. Его руководство привлекут к строгой административной ответственности.