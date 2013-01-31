Автоинспектор, отпустивший Илью Резника, будет уволен (ВИДЕО)

Сотрудник ГАИ на Кутузовском проспекте в Москве остановил машину поэта-песенника Ильи Резника после выезда на разделительную полосу, но тут же отпустил. Активисты Федерации автовладельцев России это засняли на видео.

Сотрудник пресс-центра МВД Денис Струков заявил : «Илья Резник будет привлечен к ответственности за нарушение, зафиксированном на видеозаписи. Что касается сотрудника ГИБДД, не принявшего должных мер для пресечения нарушения, он будет освобожден от занимаемой должности, а его непосредственный руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», сообщает «Русская служба новостей».



