Институт Латвии «поверил арифметикой» имидж страны

Институт Латвии подсчитал, что в 2012 году 74,2% зарубежных публикаций о Латвии носили позитивный характер. В положительном свете Латвия рассматривалась в 3413 из 4599 интернет-версий иностранных статей. По сравнению с 2011 годом количество публикаций уменьшилось на 25%. Однако, удельный вес положительных публикаций вырос на 4,1%.

Наиболее часто иностранная пресса освещала экономические и внутриполитические вопросы – в соотношении 27% и 23% соответственно. Проблемы общества и внешней политики были отражены в 14% статей. Латвийский спорт упоминался в 12% публикаций.

Остальные 10% публикаций о Латвии были посвящены культуре, туризму, окружающей среде и отношениям с Россией.

Чаще всего о Латвии писали литовские и эстонские СМИ – 1076 публикаций. В российских СМИ были опубликованы 705 статей, 46% из них носили позитивный характер. 677 статей были опубликованы в американских медиа, 87% из них рассматривали Латвию положительно.

Положительная информация о Латвии присутствовала в туристических статьях (99%), статях о культуре (96%), экономике (85%), внешней политике (85%) и спорте (81%).

73% от общего количества негативных статей были связаны с латвийско-российскими отношениями, но это составило всего 3% от общего количества онлайн-публикаций.

«Результаты мониторинга не стали неожиданными, - сказала директор Института Латвии Карина Петерсоне. - Интерес к Латвии объясняется стремительным восстановлением экономики страны в 2012 году, хотя были и критические публикации. Экономический рост в этом году будет медленнее, поэтому было бы разумно привлечь интерес иностранных СМИ, например, культурой Латвии, в частности, предстоящим Праздником песни и танца Латвии».

Наибольшее внимание зарубежных СМИ (857 статей) Латвия привлекла в феврале, когда проходил референдум о придании русскому языку статуса государственного. Причем иностранные авторы не были тенденциозны в оценке происходящих в Латвии событий, что подтверждается 70% позитивных статей.

Как сообщает Институт Латвии на своем сайте, рассматривались статьи на самых популярных иностранных медиа-каналах на основных языках мира: английском, немецком, шведском, французском, испанском, арабском, китайском, индийском, японском, русском, украинском и других языках мира.