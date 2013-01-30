Явлинский: Качество финансового планирования в Петербурге ниже всякой критики

Лидер фракции «Яблоко» Григорий Явлинский раскритиковал бюджетную политику Петербурга за низкое исполнение бюджета за 2012 год, когда чиновники не смогли потратить около 53 миллиардов рублей.

«Неисполнение бюджета в прошлом году составило 12,5 % - это самый низкий показатель за всю историю города, при том, что госдолг вырос в 2,5 раза. Это свидетельствует о крайне низкой финансовой дисциплине и некачественной профессиональной подготовки людей, которые занимаются финансовым планированием в Петербурге», - заявил депутат.

По словам Явлинского ответственность за неисполнение закона о бюджете несет не только исполнительная власть, и лично председатель финансового комитета, но также и Законодательное Собрание, которое не исполняет свои обязанности по формированию бюджета, ограничиваясь мелкими поправками.

Напомним, что во вторник перед губернатором Георгием Полтавченко отчитывался глава финансового комитета Эдуард Батанов. Он сообщил, что по итогам 2012 года бюджет Петербурга, оказался, исполнен лишь на 87.6%. Основной объем неисполнения пришелся на адресную инвестиционную программу.

После чего глава города дал указание свернуть недействующие программы, а сэкономленные деньги направить на более важные нужды и пообещал каждый месяц проверять темпы исполнения бюджета основных распорядителей и в случае необходимости штрафовать не справляющихся каждый квартал.

«Считаю угрозы губернатора пригрозившего чиновникам лишениям премий в данной ситуации не приемлемы. Нужно не штрафовать, а менять чиновников», заявил Григорий Явлинский.