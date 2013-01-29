За убийство Гонгадзе бывший генерал МВД Украины получил пожизненный срок

Во вторник Печерский районный суд Киева признал бывшего генерала МВД Украины Алексея Пукача виновным в убийстве в 2000 году известного украинского журналиста Георгия Гонгадзе и приговорил его к пожизненному заключению, лишив его звания генерала и конфисковав имущество.

В суде отметили, что приговор может быть обжалован в течение 15 дней.

На суде Пукач лишь частично признал свою вину, поясняя, что не собирался убивать журналиста. Он рассказал, что приказ о наблюдении за Гонгадзе и его убийстве он получил лично от бывшего главы МВД Украины Юрия Кравченко. Пукач признался, что душил журналиста ремнем, чтобы получить информацию о его шпионской деятельности, а затем, когда журналист скончался, отчленил ему голову и перезахоронил его тело.

Напомним, украинский журналист Георгий Гонгадзе писал о коррупции в высших эшелонах власти, он был убит в 2000 году. Обезглавленное тело журналиста обнаружили в ноябре 2000 года в лесу в Киевской области.

По данным следствия, в телефонных разговорах о необходимости устранения журналиста упоминался и экс-президент Украины Леонид Кучма. Похищение осуществляли сотрудники МВД под руководством Алексея Пукача.

Кравченко, отдавший Пукачу приказ об убийстве журналиста, в начале 2005 года был найден мертвым, предполагается, что он покончил с собой.