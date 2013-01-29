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За убийство Гонгадзе бывший генерал МВД Украины получил пожизненный срок
29 января 2013, 17:59 [ «Аргументы Недели. Украина» ]
Во вторник Печерский районный суд Киева признал бывшего генерала МВД Украины Алексея Пукача виновным в убийстве в 2000 году известного украинского журналиста Георгия Гонгадзе и приговорил его к пожизненному заключению, лишив его звания генерала и конфисковав имущество.
В суде отметили, что приговор может быть обжалован в течение 15 дней.
На суде Пукач лишь частично признал свою вину, поясняя, что не собирался убивать журналиста. Он рассказал, что приказ о наблюдении за Гонгадзе и его убийстве он получил лично от бывшего главы МВД Украины Юрия Кравченко. Пукач признался, что душил журналиста ремнем, чтобы получить информацию о его шпионской деятельности, а затем, когда журналист скончался, отчленил ему голову и перезахоронил его тело.
Напомним, украинский журналист Георгий Гонгадзе писал о коррупции в высших эшелонах власти, он был убит в 2000 году. Обезглавленное тело журналиста обнаружили в ноябре 2000 года в лесу в Киевской области.
По данным следствия, в телефонных разговорах о необходимости устранения журналиста упоминался и экс-президент Украины Леонид Кучма. Похищение осуществляли сотрудники МВД под руководством Алексея Пукача.
Кравченко, отдавший Пукачу приказ об убийстве журналиста, в начале 2005 года был найден мертвым, предполагается, что он покончил с собой.
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