Онищенко требует закрытия почти 600 сайтов

Закрыть 594 сайта с информацией о способах совершения самоубийств потребовал глава Роспотребнадзора. Так Роспотребнадзор отреагировал на 703 обращения со стороны Росинформации, отслеживающей Интернет.

"342 страницы уже были удалены, в стадии меры реагирования находится 187 страниц", — пояснил Онищенко.

В основном, отметил главный санитарный врач России, информация о суицидах содержится в социальных сетях. "Предполагается, что в случае с телевизором родители могут отследить, что смотрит ребенок, а когда ребенок один на один с интернетом, следить за тем, что он смотрит, сложнее", — пояснил Онищенко, сообщает vesti.ru.

Роспотребнадзор к оценке спорных с точки зрения психологического воздействия интернет-сайтов привлекает экспертов.



"Есть пограничные вещи: помните знаменитый сайт, он давно в Интернете, когда буддийский монах в знак протеста предпринимает акт самосожжения? Мы создали свою правовую базу, издали приказ и по этим спорным сайтам привлекаем экспертов, — продолжил Геннадий Онищенко. — Такими экспертами выступают люди с докторскими, кандидатскими степенями в области медицины, педагогики, филологии. Алогичность нашего законодательства состоит в том, что если мы будем смотреть это по телевизору, это не запрещено. А если этот же ролик будет показываться тем же каналом в Интернете, его надо запретить".



