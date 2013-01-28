МИД РФ: Полонский получит квалифицированную медицинскую помощь

МИД РФ поможет в оказании квалифицированной медицинской помощи российскому бизнесмену Сергею Полонскому, содержащемуся в камбоджийской тюрьме. Полонский написал письмо министру иностранных дел Сергею Лаврову.

В послании Полонский описал условия содержания в камбоджийской тюрьме.

По словам бизнесмена, 26 января в исправительное учреждение, где он содержится, пришёл сотрудник российского консульства и в присутствии нескольких человек заявил, что из Москвы «заплатили большие деньги», чтобы предприниматель оставался под стражей в течение трёх лет. В письме Полонский также отмечает, что ему было отказано в предоставлении «как юридической, так и политической» помощи.

Во внешнеполитическом ведомстве поняли из обращения, что Сергею Полонскому нужна помощь врача. Дипломаты пообещали сделать все от них зависящее, чтобы российский бизнесмен получил квалифицированную медицинскую помощь.