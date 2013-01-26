В ООН помянули жертв нацистского террора и спасавших их героев

Завтра в воскресенье - Международный день памяти жертв Холокоста. Его тема в этом году "Спасение во время Холокоста: мужество неравнодушия". Накануне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась специальная церемония, посвященная памяти жертв нацистского террора и спасавших их героев.

В своем видеообращении к участникам церемонии генсек ООН Пан Ги Мун призвал воздать должное тем, кто рисковал своими жизнями и своими семьями ради спасения евреев и других жертв нацистов от практически неминуемой гибели.

Глава ООН призвал вспомнить всех жертв, потерявших свои жизни во время Холокоста и равняться на тех, кто проявлял мужество неравнодушия, - обычных людей, совершавших необычные поступки ради защиты человеческого достоинства. Он добавил, что их пример помогает сегодня сделать мир лучше.

"Мы должны сохранять бдительность в мире, в котором мы почти ежедневно сталкиваемся с экстремистскими актами насилия и ненависти. Давайте все иметь мужество неравнодушия с тем, чтобы построить более безопасный и лучший мир", - заявил Пан Ги Мун. передает Центр Новостей ООН.

В 2005 году Генассамблея ООН одобрила резолюцию, которой объявила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году войска Советской Армии освободили первый и самый большой из гитлеровских концлагерей Аушвиц-Биркенау (Освенцим), расположенный в 70 км от Кракова.