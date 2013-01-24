В Свердловской области ранее судимый 38-летний житель города Нижний Тагил признан судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего сына-школьника. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Его судили по п.«б» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица).

Следствием и судом установлено, что 9 июля 2012 года около 12 часов обвиняемый, злоупотребляющий спиртными напитками, находясь у себя в квартире в доме по улице Чайковского в Нижнем Тагиле вдвоем со своим 7-летним сыном, жестоко избил его.

"Впоследствии ребенок был доставлен в центральную городскую больницу №1 города с повреждениями в виде черепно-мозговой травмы, сотрясением головного мозга, переломами костей носа и ребер. Отец длительное время испытывал личную неприязнь к ребенку и избивал его по любому поводу, в том числе и за незнание уроков. Следует при этом отметить, что ранее мужчина был неоднократно судим за избиение своего отца, жены и сына (в частности, в октябре 2010 года он был осуждён за причинение побоев малолетнему сыну и отбывал наказание в виде 180 часов обязательных работ)", - подчеркивается в сообщении пресс-службы СКР.

По имеющимся у следствия данным, сейчас потерпевший мальчик изъят из семьи и находится в центре социальной помощи.