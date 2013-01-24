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Почему ФРС мешает инвестициям

24 января 2013, 12:56 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Почему ФРС мешает инвестициям

В повышении инвестиционной привлекательности региона немалую роль играют четкие и отлаженные действия государственных структур, в том числе таких, как Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

По мнению депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергея Шатуновского, в работе этой организации накопилось слишком много «особенностей», которые не могут не вызывать законных претензий, сообщают "Новости Петербурга".


Одной из основных экономических составляющих жизни любого города является оборот недвижимости. Некоторые города и даже страны почти полностью живут за счет этого. Например, Арабские Эмираты или Испания. Главная доходная статья в этих государствах — инвестиции в недвижимость. И это понятно. Теплый благоприятный климат располагает к строительству отелей и приобретению жилья жителями других стран, которые с удовольствием ездят туда отдыхать. Недвижимость в Петербурге, несмотря на то что это очень красивый город, приобретают в основном россияне. Иностранные инвесторы в наш город свои средства вкладывать не спешат. И не только потому, что климат не располагает. Сама процедура оформления недвижимости в последние год-полтора серьезно усложнилась. Например, отменили электронную запись на регистрацию, к которой многие уже успели привыкнуть. Более того, в день сотрудники ФРС (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу. — Ред.) обслуживают не более 50 человек, каждый из которых имеет право сдать на регистрацию не более двух пакетов документов


Если застройщик построил дом на 1000 квартир. Чтобы оформить собственность на эти квартиры, ему придется приходить в ФРС, как минимум, 10 рабочих дней подряд. Это при условии, что каждый день будут выдавать 50 талонов и никакие иные документы в эти дни ФРС принимать не будет. Причем он должен привести с собой 50 человек, потому что выдается 1 талон в одни руки, и заплатить этим людям за то, что они будут сидеть в очереди. Как вы думаете, это разумная система?Далее происходит следующее: регистратор принимает документы и дает расписку с указанием срока, когда они будут готовы. По закону этот срок не должен превышать 30 дней. На деле же на регистрацию прав на недвижимость может уйти от 3–4 до 6 месяцев. При этом дата регистрационных действий в документах вписывается в точном соответствии с требованиями закона.


Деньги,которые несколько месяцев лежат мертвым грузом (в банковской ячейке, если это сделка физических лиц, или замороженные на счетах средств дольщиков, которые по 214 ФЗ перечисляются застройщику только после регистрации договоров долевого строительства), отрицательно сказывается на экономике в целом. Ведь это могли бы быть налоги на имущество, на прибыль, вложения в новое строительство и так далее. Но это только одна сторона вопроса.
Вторая — в том, что люди часто, чтобы улучшить жилищные условия, продают ту квартиру, в которой они живут, и задержка с регистрацией этой сделки не позволяет им заключить новую на покупку понравившейся квартиры. Ведь за полгода квартира может «уплыть», и человек останется без жилья с деньгами на руках, которые из-за высокой инфляции быстро теряют свою ценность. А представьте себе, что это цепочка сделок… В общем, затягивание сроков приводит не только к потере средств, и государством в том числе, но и к страданиям людей, иногда завершающихся серьезными заболеваниями — инфарктами и инсультами.

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