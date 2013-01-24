Петербуржцы на митинге отпраздновали маленькую победу, но недоверие осталось

Громкие заявления чиновников, о том, что городская клиническая больница №31 на Крестовском острове не будет перепрофилирована, под медобслуживание судей Верховного и Высшего Арбитражного судов РФ, которые скоро переедут в северную столицу, не убедили петербуржцев. На массовый митинг в центре города пришли более 2000 участников – это активисты, депутаты, бывшие пациенты больницы и просто неравнодушные горожане. Люди держали в руках плакаты, обсуждали случившееся и продолжали собирать подписи в поддержку 31 больницы.

«Это наша маленькая победа», - поздравила собравшихся, депутат Ольга Комолова.

«Радоваться рано, чиновники могут передумать», - прокричали из толпы. А член штаба координации действий в защиту 31-й больницы Юлия Алимова, напомнила, что Валентина Матвиенко накануне говорила о защите больнице так же уверенно, как о «законе Димы Яковлева», за который в итоге сама и проголосовала.

Комолова пообещала, что местные депутаты не допустят этого. Однако по ее данным в подобной ситуации могут оказаться и другие стационары. И видимо скоро придется выйти на еще один митинг.

«Полтавченко! Защити свой город! Будь мужчиной!» - гласила надпись на одном из плакатов. Его хозяйка когда-то сама была пациенткой 31 больницы и поэтому не смогла остаться равнодушной.

«Вообще-то я впервые в жизни пришла на митинг, я далека от политики, сижу дома воспитываю детей, но чувствую, что плакат выбрасывать рано, пока Полтавченко у власти, он будет актуален для любого пикета», - призналась Ирина.

Впрочем, если горожане надеются на разум и добросердечность губернатора, оппозиционно настроенные депутаты и градозащитники обвиняют его в бездействии. По мнению депутата Алексея Ковалева, больницу оставили в покое только потому, что в ситуацию вмешался лично президент.

«Мы услышали Полтавченко только после личного вмешательства Владимира Путина, и меня это не удивляет. Наш губернатор не раз публично заявлял, что у него есть только один руководитель. Однако расслабляться нельзя, нужно держать руку на пульсе. Нет гарантии, что завтра нам не скажут, что не нашли подходящей площадки для судейской клиники, и все начнется сначала», - говорит Ковалев.

Депутат назвал переезд судов террористическим актом по отношению к Петербургу, по его мнению, это приведет к разрушению исторической части города.

«Больницу на Крестовском выбрали не случайно, земля на которой она стоит очень дорогая, и кому-то очень хочется использовать ее в коммерческих целях. Мы все это проходили, когда несколько лет назад к нам переехал Конституционный суд, тогда город лишился детского дома и детского сада в Петроградском районе, а петербуржцы своего имущества. А что будет происходить, сейчас даже представить страшно, - резюмировал Ковалев.

Митинг продолжался больше часа, однако даже после того как выступил последний оратор, люди не торопились расходиться.

«Казалось бы, недавно мы праздновали победу над «Охта-центром». Теперь защитили 31-ю больницу. Согласитесь, это тенденция», – резюмировал депутат Законодательного собрания Максим Резник.

На этот раз, ни какой резолюции не принималось, однако предложение выйти на митинг 3 февраля, было единогласно поддержано.