МУР ожидает реорганизация в масштабах реформы МВД

В ГУ МВД по Москве началась масштабная реформа. В ближайшее время изменения ожидают московский угрозыск (МУР) и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК).

Слухи об изменениях в МУРе и УЭБиПК появились уже давно.

Серьезные изменения в этих структурах полиции коснутся начальственного состава – число руководящих работников и бюрократического аппарата, пишет газета «Известия».

Как стало известно изданию, большинство опытных оперативников будут переведены в оперативно-розыскные части УВД административных округов, а неделю назад сотрудники МУРа и УЭБиПК получили уведомления о выводе за штат. Но скоро большую часть сотрудников должны вернуть обратно в штат. Связаны все эти изменения с перераспределением функций и полномочий между отделами.

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Андрей Галиакберов подтвердил информацию о реструктуризации в этих подразделениях, пояснив, что там проводятся «организационно-штатные мероприятия».