Полиция, дружинники и чиновники взяли ростовские улицы под особый контроль

Сегодня в Ростове стартовала городская акция по борьбе с водителями, которые нарушают предписывающие знаки, и выезжают на полосы, специально выделенные для движения общественного транспорта. Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе мэрии, движение по полосам для общественного транспорта будет на особом контроле в течение ближайших пяти дней.

Помимо сотрудников ГИБДД к этой работе привлечены также представители добровольной народной дружины. На это время будет активизирована и работа эвакуаторов - для транспортировки на штрафстоянки автомобилей, припаркованных на полосах для автобусов и троллейбусов.Вызвав эвакуатор вы получите эвакуацию неправильно припаркованного автомобиля и поможете избавить улицы от нарушителей!

«Приоритет будет отдаваться направлению «север-юг» и, в частности, проспектам Ворошиловский и им. Нагибина», - уточнили в городской администрации.

Сейчас выделенные полосы для общественного транспорта есть на 22 магистралях города. Они начали появляться в Ростове несколько лет назад и должны были послужить неким катализатором для популяризации общественного транспорта. Должны были, но таковыми не стали. Ростовские водители «в упор», как говорится, не видели знаки, и разницы между полосами движения – то и дело перестаиваясь в тесном потоке. Более того, многие ростовчане, особо не задумываясь, используют выделенные полосы для общественного транспорта в качестве стоянок для личных авто.

По словам заместителя главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Владислава Максименко, автомобили, передвигающиеся по выделенным полосам и хаотично припаркованный транспорт, являются серьёзным препятствием в работе пассажирского транспорта.

«Это очень актуально сейчас, в условиях сокращения штатной численности ГИБДД, когда на каждый район города, по сути, приходится лишь один экипаж дорожно-постовой службы, - подчеркнул Владислав Максименко. - Такая ситуация порождает хаос на дорогах, безнаказанность участников дорожного движения, и снижает эффективность работы эвакуаторов».

Тем не менее, по словам заместителя мэра по транспорту и дорожному хозяйству, основная цель нынешней акции заключается не в том, чтобы кого-то поймать и наказать, а в том, чтобы «провести сравнительный анализ и посмотреть, насколько быстрее автобусы будут курсировать по маршруту».

Пока ни от ГИБДД, ни от мэрии нет более подробной информации о проводимой акции, и о том, насколько регулярными станут такие мероприятия. Эксперты и скептики полагают, что инициатива властей и полицейских станет очередной не очень удачной попыткой борьбы с нарушителями ПДД. А общественный транспорт, как и прежде, будет стоять на улицах города в пробках – на одной полосе вместе с частными автомобилями.