Информация о тарифах на водоснабжение будет в свободном доступе

В понедельник сайт Правительства России сообщает, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения", который был подготовлен Федеральной службой по тарифам.

В сообщении Правительства РФ говорится, что "документ направлен на обеспечение свободного доступа к раскрываемой информации организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, что позволит повысить прозрачность их деятельности".

Согласно документу, "стандартами предусматривается обязательное опубликование наиболее важных с точки зрения потребителей сведений о качестве поставляемых товаров и оказываемых услуг".

Также регламентирована и процедура порядка раскрытия информации по запросам потребителей регулируемых товаров и услуг, сообщается на сайте.