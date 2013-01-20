Сегодня в воскренье, 20 января, в Петербурге пройдет "народный сход" в защиту 31-й больницы. В 14:00 на пересечении проспекта Динамо и Вязовой улицы планируют собраться те, кому небезразлична судьба больницы, где лечат детей с онкологией.

Кроме клиники детской онкологи на 35 коек в ней размещаются еще и 9 отделений для взрослых — на 370 коек. Организаторы накануне призвали приходить на "народный сход" без символики и плакатов. Проведение акции не согласовывалось с властями.

В минувшую пятницу и субботу проводились одиночные пикеты. Смольный санкционировал пикет на 200 человек на 23 января на Марсовом поле.

Коллектив сотрудников 31-й городской клинической больницы и родители детей, получающих лечение в клинике онкогематологии, обратились с петицией к федеральным властям. В письме, направленном президенту России Владимиру Путину, управляющему делами президента Владимиру Кожину, председателю Высшего арбитражного суда Антону Иванову, председателю Верховного суда Владимиру Лебедеву и министру здравоохранения Веронике Скворцовой они просят сохранить уникальную больницу и надеются, что решение ее расформировать было принято "из-за недостатка информации", сообщается на сайте Фонтанка.ру.

Как сообщали "АН", петиция против возможной передачи городской клинической больницы №31 под нужды сотрудников Верховного и Высшего арбитражного судов собрала уже более 34 тысяч подписей.