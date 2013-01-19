Медведев подписал постановление о стоимости страхового года на 2013 год

Российский премьер Дмитрий Медведев своим постановлением утвердил стоимость страхового года на 2013 год в размере 16239 рублей 60 копеек исходя из тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд РФ.

Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства Российской Федерации.

В справке к постановлению напоминается, что согласно законодательству, стоимость страхового года ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации.

Стоимость страхового года необходима для определения суммы выделяемых Пенсионному фонду средств федерального бюджета на возмещение расходов по следующим выплатам:



- страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца в связи с включением в страховой стаж периодов ухода за ребёнком до достижения им возраста полутора лет, прохождения военной службы по призыву, проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, и других нестраховых периодов;



- страховой части трудовой пенсии по старости (трудовой пенсии по инвалидности) лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, иную службу или осуществлявшим деятельность (работу), в период которой на них не распространялось обязательное пенсионное страхование, уволенным со службы (с работы) начиная с 1 января 2002 года и не приобретшим право на пенсию за выслугу лет, на пенсию по инвалидности или на - ежемесячное пожизненное содержание, финансируемые за счёт средств федерального бюджета;



- страховой части трудовой пенсии по старости в связи с зачётом в стаж на соответствующих видах работ работникам лётно-испытательного состава периодов военной службы в должностях лётного состава.

При определении стоимости страхового года на 2013 год учитывался минимальный размер оплаты труда на 1 января 2013 года и тариф страховых взносов в Пенсионный фонд РФ на 2013 год (26%).

Расчёт стоимости страхового года на 2013 год:

5205 рублей х 0,26 х 12 = 16 239 рублей 60 копеек.

Постановление позволит обеспечить реализацию имеющихся прав граждан на пенсионное обеспечение.