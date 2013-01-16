Немецкие арт-деятели устроили перфоманс в поддержку Марии Алехиной

В ночь с 15 на 16 января художница Юлия Штраус из Берлина вместе с фотографом Йоргом Паше провели перфоманс Free Maria Alyokhina. Как сообщает блогер Berlin_fruit, в продолжение нескольких часов они проектировали образы и лозунги за освобождение участниц панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой.

В среду в суде города Березники проходит рассмотрение ходатайства Алехиной и ее адвокатов об отсрочке наказания на 10 лет из-за наличия у подсудимой малолетнего ребенка. Ожидается, что суд примет решение в ближайшие часы.