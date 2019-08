Слепая ростовская школьница вновь попросила Путина помочь сиротам

Слепая от рождения школьница из Ростова Наташа Писаренко вновь обратилась к президенту России Путину. И в этот раз поводом для её письма стал «Закон Димы Яковлева» - запрещающий гражданам США усыновлять российских сирот. Ростовская десятиклассница просит президента отменить этот запрет.

«Я вновь обращаюсь к президенту России. Владимир Владимирович! Пожалуйста, пообещайте отменить запрет на усыновление для граждан США, - пишет слепая школьница в своём интернет-блоге в «Живом журнале». - Дети должны жить в семье в собственном доме, а не в государственном. Деток без родителей много, а детство проходит, и уже не никогда вернётся», - пишет Наташа.

Напомним, что это уже не первое обращение девочки к Владимиру Путину. Несколько дней назад в дневнике Наташи появилась запись, в которой она выступила с резкой критикой так называемого «антимагнитского закона» и российской медицины, неспособной оказать должную помощь детям-инвалидам.

То обращение слепой школьницы привлекло внимание не только региональных, но и многих федеральных СМИ, и дошло до Кремля: в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал принять во внимание обращение девочки.

Семья Наташи опасалась, что её мысли, изложенные на личной страничке в Интернете, могут вызвать негативные для них последствия, а также жаловалась на пристальное внимание со стороны представителей средств массовой информации. Однако то обращение к президенту принесло и положительные эмоции: слепая девочка приобрела много новых друзей.

«Меня переполняют эмоции, сегодня просто обалдела (простите за просторечье). Мне пишут со всего мира. Мне рассказывают свои семейные истории люди из Техаса, из Аргентины, Германии, Украины… Я не могу перечислить все страны, потому что не могу сразу прочитать все письма моих новых друзей», - написала десятиклассница в своём «Живом журнале».

И заканчивает это своё послание президенту такими словами: «Hi everybody! Thank you for warm encouragement. I could read text in English, don't worry! Greetings, Natasha».

Что означает: «Привет всем! Спасибо за тёплые пожелания. Я могу читать текст на английском языке, не волнуйтесь! Привет, Наташа».