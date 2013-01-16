Пользоваться пиротехникой разрешили только на Новый Год и Рождество

В среду депутат Мосгордумы Александр Семенников сообщил, что городская дума приняла поправки, согласно которым, запрещается использование пиротехники с 23:00 до 07:00 мск. Исключением является Новый год и Рождество.

По словам депутата Мосгордумы Александра Семенникова, поправки приняты в городской кодекс об административных правонарушениях в окончательном чтении, изменения в кодекс "предусматривают ответственность за использование пиротехнических средств в ночное время, за исключением Нового года и Рождества".

По словам депутата, за нарушение закона вводятся штрафы, которые составят для организаций до 6 тысяч рублей, для должностных лиц - до 5 тысяч рублей, для граждан - до 2 тысяч рублей, передают интернет-СМИ.