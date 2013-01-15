Павловский: Путин доволен, когда правительству достается в прессе

Политолог Глеб Павловский считает, что утечка о неэффективности ряда министров правительства Дмитрия Медведева говорит о признаках неэффективно выстроенной коммуникации в администрации президента, отметив, что Владимиру Путину на руку, когда правительство ругают в прессе.

«Эта утечка отражает кризис коммуникаций в администрации президента, - цитирует Павловского Public Post. - Поскольку все централизованно и должно исходить от одного человека, то есть от президента, а он не может высказываться непрерывно и он не хочет говорить о правительстве все, что он о нем думает, или не может. Возникает такая смешная ситуация, что Кремль оказывается без возможности выразить свою позицию. В этой пустоте утечкой может считаться все, что угодно. И источником можно представить несколько вариантов, начиная от президента, который дает указание главе администрации».

Ранее во вторник премьер Медведев выразил мнение, что только президент, а не высокопоставленные сотрудники его администрации, может давать оценку работы руководителей министерств.

Павловский также прокомментировал заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, что система оценки эффективности работы правительства находится только в стадии разработки.

«Это дополнительный косвенный сигнал. С одной стороны, Песков частично дезавуировал, с другой стороны, — частично подтвердил (что такая оценка отдельных министров действительно была дана – прим. «АН-онлайн»). Это говорит лишь о том, что Песков и президент довольны, когда правительству достается в прессе», - предположил он.