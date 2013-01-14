Опубликован единый список документов на шенгенскую визу

В Европе вводятся единые требования по оформлению шенгенской визы. Ранее каждая страна, входящая в шенгенскую зону, предъявляла к туристам свои требования. Единый перечень документов на шенгенскую визу опубликован на сайте МИД РФ.

Теперь совершеннолетние российские туристы, планирующие поездку в какую-либо страну Шенгена, должны помимо заявления на получение визы, которое по новым требованиям будет одинаковым для всех стран ЕС, заграничного паспорта, действительного в течение минимум трех месяцев после предполагаемой даты выезда из Шенгенской зоны, фотографий, медстраховки на сумму не менее 30 тысяч евро и копии страниц внутреннего паспорта с биографическими данными, отметками о выдававшихся загранпаспортах, семейном положении и регистрации в РФ, будут также предоставлять подтверждение проживания и маршрута поездки.

В качестве маршрута может быть предоставлена бронь тура, обратный билет или "соответствующее письменное описание планируемого путешествия". Также для получения шенгенской визы российским туристам необходимо подтвердить наличие работы в РФ с информацией о зарплате или предоставить другие документы, подтверждающие его финансовую состоятельность и намерение вернуться на родину.

Кроме того, на сайте МИД России в разделе "Нормативная база" обнародованы новые списки документов на шенгенскую визу для россиян, отправляющихся в заграничную поездку по работе.

Ранее сообщалось, что с 14 января 2013 года консульские учреждения всех государств-членов ЕС будут предъявлять одинаковые требования к списку документов, которые гражданам РФ необходимо подавать для получения шенгенской визы.