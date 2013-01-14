Места розничной продажи алкогольной продукции ограничили. В понедельник на официальном сайте правительства опубликовано соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 27 декабря 2012 года.

Согласно документу, ограничена доступность алкогольной продукции, в том числе, для детской возрастной группы. Также документ предписывает - обеспечить достаточную удаленность организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, от мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности.

В правительстве считают, что это будет способствовать снижению объемов потребления населением страны алкогольной продукции и формированию стимулов к здоровому образу жизни.

Напомним, с 1 января 2013 года в России запрещена продажа любой алкогольной продукции крепостью более 0,5%, включая пиво, в объектах нестационарной торговли. Торговля пивом, ранее которое можно было купить в ларьках, теперь разрешена только в магазинах общей площадью не менее 50 кв. м, а в сельской местности — не менее 25 кв. м. Пиво, как и другой алкоголь, попадает под запрет на продажу в торговых объектах с 23:00 до 08:00. Исключение составляют заведения общественного питания - кафе, рестораны.