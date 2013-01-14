В России 130 тысяч сирот, российских семей, готовых к усыновлению - 20 тысяч

Вице-премьер по социальной политике Ольга Голодец на заседании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева привела данным о количестве детей-сирот в России и наших соотечественниках, желающих их усыновить.

По данным Голодец, в России насчитывается почти 130 тысяч сирот. Готовы же усыновит детей менее 20-ти тысяч семей.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил Голодец организовать работу по выполнению президентского указа о защите детей-сирот.

Напомним, указ главы государства предусматривает меры государственной поддержки для тех, кто решил усыновить ребенка. Министрам финансов и образования поручено подготовить к следующему месяцу проект федерального закона о налоговых льготах для усыновителей в России.

Медведев заявил, что процедуры усыновления в России детей-сирот должны быть подготовлены в сжатые сроки, они должны быть реально исполнимыми. По его словам, предложения должны быть подготовлены с учетом стимулирующего элемента, но в то же время должны принимать во внимание текущее состояние экономики России.

Отметим, Ольга Голодец была одним из высокопоставленных чиновников, кто не поддержал запрет на усыновление гражданами США российских сирот.