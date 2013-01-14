СК РФ: Развозжаев въехал на территорию Украины незаконно - по паспорту брата

В понедельник официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин заявил, что Леонид Развозжаев въехал на территорию Украины незаконно - по паспорту своего брата, а вернулся в Россию - на такси.

Владимир Маркин сообщил журналистам, что "по поводу похищения Развозжаева следствием была проведена тщательная проверка. Установлено, что он на такси подъехал к границе, вышел из автомобиля, прошел паспортный контроль, машина также проехала границу, он сел в тот же автомобиль и проехал в нем вплоть до Москвы".

Он также подчеркнул, что на территорию Украины Развозжаев 15 октября 2012 года въехал незаконно, по паспорту брата. В этой связи в отношении него главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусматриваемого частью 1 статьи 322 Уголовного кодекса России ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации").

Кроме того, по словам Владимира Маркина, информация о похищении Развозжаева и пытках "подтверждения не нашла, в связи с чем следствием принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела". "Факт добровольного въезда Леонида Развозжаева в Россию с Украины 19 октября 2012 года, когда он якобы был похищен, подтверждается отметкой пограничного поста в его заграничном паспорте", — заявил он.

Напомним, ранее информация о том, что Леонид Развозжаев вернулся в Москву на такси, появлялась в средствах массовой информации: журнал New Times в ноябре 2012 года опубликовал последнюю страницу явки с повинной активиста "Левого Фронта", в которой он написал, что вернулся с Украины в Россию на такси.