Известный блогер потребовал провести проверку в отношении В. Маркина

Известный пермский блогер Алексей Бессонов обратился с открытым письмом в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием провести проверку в отношении начальника пресс-службы СК Владимира Маркина о соответствии занимаемой им должности и чина генерал-майора юстиции.

В своем письме Бессонов отметил, что Маркин на момент назначения на офицерскую должность в СК в 2007 году не имел юридического образования, которое получил только в 2009 году. Бессонов также утверждает, что Маркин незаконно получил в 2011 году звание генерал-майора юстиции, учитывая, что он проработал в системе прокуратуры только четыре года, а его юридический диплом Института экономики и культуры был недействителен, так как у этого учебного заведения временно была отозвана лицензия.

«Я не понимаю в чем тут дело, но очевидно, что тут закралась ошибка или должностное преступление. На основании изложенного и руководствуясь статьями 140- 145, 150, 151 ч.5 УПК РФ, статьями 286, 159 УК РФ, ФЗ «О прокуратуре» прошу провести проверку и принять законное решение», - написал Бессонов.

Комментарий Следственного комитета РФ



В связи с появлением в сети Интернет-обращения пермского блогера Алексея Бессонова с просьбой проверить законность назначения Владимира Маркина на должность в Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации, а затем в Следственном комитете Российской Федерации, Следственный комитет разъясняет:

При назначении на должность в Следственном комитете при прокуратуре в 2007 году Владимир Маркин соответствовал всем предъявляемым при трудоустройстве требованиям и имел диплом о высшем образовании. В 1985 году он окончил факультет журналистики МГУ им. М.В.Ломонова. Высшее юридическое образование он получил в 2009 году в Институте экономики и культуры.

Звание государственного советника юстиции 3 класса было присвоено Владимиру Маркину Указом Президента России № 709 от 14 июня 2010 года. После того, как Следственный комитет стал самостоятельным государственным органом, Владимир Маркин был назначен на должность руководителя управления взаимодействия со СМИ Указом Президента России №818 от 21 июня 2011 года.

По результатам проверки Рособрнадзора (приказ №2610 от 28.12.2011) деятельность Института экономики и культуры была признана законной, а дипломы его выпускников легитимными.

14.01.2013