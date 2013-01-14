К борьбе с ночной торговлей алкоголем в Казани привлекут информаторов
14 января 2013, 13:30 [«Аргументы Недели. Татарстан», Наталья Топал, Казань ]
По фактам торговли спиртными напитками в ночное время в киосках и мини-маркетах Казани за минувшую неделю было составлено 219 протоколов. Об этом сегодня сообщил на совещании в мэрии города начальник УВД Казани Валерий Красильников.
Всего было проведено 600 проверок. Чтобы введенный законом запрет все же подействовал на торговцев спиртным, рейды будут осуществляться на постоянной основе.
В свою очередь, мэр Казани Ильсур Метшин потребовал создать ситуацию всеобщей нетерпимости и предложил привлечь информаторов из населения. «Количество возмущений жителей дошло не только до нас, но и до федерального центра», - отметил И. Метшин.