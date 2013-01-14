Классическую музыку опасно слушать за рулем
14 января 2013, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из университета London Metropolitan University не так давно пришли к выводу, что прослушивание классических музыкальных произведений за рулем опасно для водителя.
При прослушивании некоторых произведений происходит снижение реакции и внимания. Мало того, есть композиции, которые, как снотворное, обладают усыпляющим действием.
Лондонские исследователи составили рейтинг самых опасных для водителей произведений. Первое место заняла бетховенская Симфония №5. В горячую пятерку вошли сочинения Штрауса и Баха.