Классическую музыку опасно слушать за рулем

Ученые из университета London Metropolitan University не так давно пришли к выводу, что прослушивание классических музыкальных произведений за рулем опасно для водителя.

При прослушивании некоторых произведений происходит снижение реакции и внимания. Мало того, есть композиции, которые, как снотворное, обладают усыпляющим действием.

Лондонские исследователи составили рейтинг самых опасных для водителей произведений. Первое место заняла бетховенская Симфония №5. В горячую пятерку вошли сочинения Штрауса и Баха.