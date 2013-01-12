Городская власть поменяла не только лицо

Администрация Георгия Полтавченко отработала 16 месяцев. Достаточный период для того, чтобы оценить результаты работы и сравнить их с наследием Валентины Матвиенко. Что сразу бросается в глаза?

Генерал секретной службы, в отличие от предыдущего губернатора, отказался от шумного пиара и полностью перестроил работу своей пресс-службы. Теперь в городе есть два официальных правительственных СМИ — телеканал Санкт-Петербург и газета «Петербургский дневник», получившие не только финансирование, но и карт-бланш на освещение новостей. При этом новости им поставляет все та же губернаторская пресс-служба. Инакомыслие, как и прежде, не приветствуется не только среди журналистов, но и среди самих чиновников (они — одна команда), в том числе пресс-секретарей. Стремление нынешней власти к незаметности не заметить нельзя, сообщает сайт «Новости Петербурга».

Еще бы, ведь теперь в Смольном чуть ли не каждый второй — бывший сотрудник КГБ. Как-то вице-губернатор Игорь Дивинский сказал: «Мы с губернатором по выходным гуляем по городу, и никто нас не узнает». Бытует мнение, что генерала КГБ прислали в Петербург проверить финансово хозяйственную деятельность предыдущей администрации — якобы слишком большие бюджетные деньги были растрачены почем зря. В пользу такого предположения говорит ряд громких коррупционных скандалов, расследование которых инициировал Георгий Полтавченко. Началось все со скандального ухода начальника ГУВД генерала Михаила Суходольского в феврале 2012, отработавшего всего полгода. Далее последовал скандал из-за некачественного ремонта кровель, на которых было «сэкономлено» свыше 1 млрд рублей. Следом — «трубный» скандал, где речь идет уже о 3 млрд руб., а фигурантами стали экс-председатель КЭИО Олег Тришкин и объявленный в розыск занимавший это кресло ранее Александр Бобров.

Сколько еще скандалов впереди — никто не знает. В любом случае, масштабные разоблачения серьезно подмочили репутацию не только прежнего городского правительства, но и власти в целом. Кто теперь даст гарантию, что нынешние чиновники чисты и неподкупны? Ведь громкие разборки затрагивают и тех, кто сидел в Смольном уже после ухода г жи Матвиенко. Расследования и отставки не могут не повлиять и на инвестиционный климат. Несмотря на заверения нового вице-губернатора Игоря Голикова в том, что иностранных инвестиций в 2012 году поступило больше, чем в 2011 м, сами эти инвестиции наработаны еще предыдущей администрацией. О новых инвесторах пока ни слуху ни духу. Городская казна скудеет, и намерения правительства экономить на всем понятны. Вопрос только в том, чем это экономия обернется. На одном из декабрьских заседаний правительство приняло решение пересмотреть нормативы обеспечения бюджетных учреждений в сторону уменьшения. Причина — слишком много (около 350 млн руб.) осталось на их счетах на конец года.

А это означает, что в следующем году библиотеки, школы, детские сады, медицинские учреждения и прочие не смогут развиваться, ремонтировать здания, приглашать на работу более профессиональные кадры, менять оборудование и т. д., и т. п. В два раза меньше средств предполагается выделить и на поддержку малого предпринимательства, сокращается количество праздников. Выходит, Сергей Шатуновский прав, и «концепция развития государства» действительно изменилась. Темпы экономического роста снижаются, дорогая нефть уже не кормит как раньше, а с модернизаций и инновациями дело обстоит куда хуже, чем хотелось бы. Отсюда смена курса — праздничное планирование уходит в прошлое, и на его место приходит деловитое расхлебывание.