Организаторам «Снежной битвы» запрещено устраивать повторный бой снежками в парке Есенина. Проведение спортивного мероприятия численностью более 100 человек должно согласовываться в комитете по физической культуре.

Так объяснили отказ в администрации Невского района Петербурга, рассказал активист Красимир Врански. Ему позвонили из отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Невского района и сообщили, что в проведении культурно-массового спортивного мероприятия «Снежная битва» отказано. Свое решение чиновники обосновали приказом губернатора Петербурга от 2 апреля 1999 года №28-П, по которому проведение спортивного мероприятия численностью более 100 человек должно согласовываться в комитете по физической культуре.

Как уточнил Врански, он не является фактическим организатором битвы, а всего лишь подавал заявление на ее проведение, так как остальным устроителям боя еще нет 18 лет. Один из организаторов акции Артем Дяков заявил, что участники акции намерены ее провести, несмотря на отказ властей.



6 декабря участники движения «Живой Питер» уже пытались провести «Снежную битву» на Марсовом поле, в ходе которой две команды собирались закидать друг друга снежками. Однако сотрудники полиции пресекли попытку устроить бой и задержали двух участников — Валерия Окунева и Андрея Веслова. В отношении задержанных был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

Ранее «АН» сообщали: депутат Законодательного Собрания Александр Кобринский обратился к Георгию Полтавченко в связи с разгоном «Снежной битвы» на Марсовом поле. «Я думаю, если бы заранее поставить задачу – нанести мощный удар по репутации Санкт-Петербурга в стране и в мире, - трудно придумать что-то лучше, чем действия петербургской полиции», - убеждён Александр Кобринский.