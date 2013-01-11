Адвокат Развозжаева Марк Фейгин отведен от участия в уголовном деле

Адвокат Леонида Развозжаева и других российских оппозиционеров Марк Фейгин отведен от участия в уголовном деле.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации уголовные дела по факту массовых беспорядков и применения насилия в отношении представителей власти 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве, а также по обвинению Сергея Удальцова, Леонида Развозжаева, Константина Лебедева в совершении приготовления к организации массовых беспорядков на территории Российской Федерации; по обвинению Леонида Развозжаева в совершении разбойного нападения в городе Ангарске, а также в незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации 21 декабря 2012 года соединены в одном производстве. У следствия имеются основания полагать, что данные преступления совершены одними лицами.

В связи с тем, что защитник обвиняемого Развозжаева адвокат Марк Фейгин ранее был допрошен в качестве свидетеля по делу о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве, он на основании п. 1 ч. 1 ст. 72 УПК РФ не вправе участвовать в производстве по уголовному делу. Поэтому 10 января 2013 года он отведен от участия в настоящем уголовном деле, о чем уведомлен надлежащим образом, сообщается на сайте СК РФ.

Фейгин намерен обжаловать в суде постановление об объединении двух уголовных дел — о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года в Москве и о подготовке массовых беспорядков в российских регионах.

Адвокат Дмитрий Аграновский, представляющий интересы Развозжаева, сообщил, что его клиент сам от услуг адвоката Фейгина не отказывался.

В четверг, 10 января, защита подала ходатайство о закрытии уголовного дела по обвинению оппозиционера Леонида Развозжаева в разбое и похищении 500 меховых шапок в 1997 году. В Следственном комитете уверены, что такое заявление будет означать признание Развозжаевым своей вины.