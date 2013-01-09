Депардье готов стать послом культуры Черногории

Французский актер Ж.Депардье, на днях получивший российский паспорт, выразил готовность стать послом культуры Черногории и сделать ее более привлекательной для зарубежных инвесторов и туристов. Как сообщает издание Pobjeda, свое заявление он сделал на встрече с премьер-министром страны Мило Джукановичем и министром культуры Браниславом Мичуновичем.

Ранее во вторник Депардье объяснил свое отсутствие в парижском суде по делу о вождении в нетрезвом виде тем, что был занят переговорами с продюсерами фильма об экс-главе МВФ Доминике Стросс-Кане в Черногории. После того, как Депардье не явился в суд, он лишился права на упрощенный вариант судебного процесса.

64-летний актер попал в ДТП на своем скутере в конце ноября. Как выяснили приехавшие на место аварии полицейские, Депардье управлял скутером в нетрезвом виде.