В России с 2013 года будет проводиться ротация чиновников

С 2013 года в России будет проводиться регулярная ротация чиновников. Для повышения эффективности гражданской службы и противодействию коррупции раз в три-пять лет федеральные чиновники будут обязаны менять время от времени свое место работы.

Как сообщают российские интернет-СМИ, ротация обязательна для руководителей территориальных управлений федеральных контролирующих и надзорных органов. По иным должностям федеральной гражданской службы должны быть составлены специальные перечни, которые готовятся по предложению федеральных органов исполнительной власти и утверждаются президентом России или правительством.

Перемещение чиновников на новую работу не должно быть связано для них с какими-либо потерями. Переезд будет происходить в пределах одной группы должностей с учетом уровня квалификации, профобразования и стажа работы чиновника. Оклад по новой должности не должен быть ниже прежнего.

При назначении на работу в другую местность госслужащему и членам его семьи компенсируются расходы на переезд. Кроме того, его должны обеспечить служебным жильем или возместить расходы на наем. О предстоящей смене места работы чиновника предупредят за три месяца.

Отказаться от перевода на другую работу госслужащий может только в том случае, если у него или его родственников есть уважительная причина - медицинские противопоказания. Тогда ему предложат иную вакантную должность в том же или другом госоргане с учетом уровня квалификации, профессионального образования и стажа. Если же новое предложение также не подойдет, то чиновнику грозит увольнение с государственной службы, пишут СМИ.