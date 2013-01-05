Медведев: Сочи в 2013 году ждёт, по сути, полноценная Олимпиада

Самый серьезный экзамен по подготовке олимпийских объектов к тестовым испытаниям ждет Сочи в наступившем году. Об этом заявил в субботу председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании в Краснодарском крае.

Премьер напомнил, что тестовые соревнования пройдут на 10 олимпийских объектах – и в горном, и в прибрежном кластере по каждому виду спорта и по каждой дисциплине, которая включена в программу Игр.

"Это не просто уже генеральная репетиция, это, по сути, полноценная Олимпиада, если говорить прямо, поэтому всё должно работать на высшем уровне - имею в виду не только спортивные и туристические объекты, но и объекты транспорта, энергетики, связи, здравоохранения, культуры, инженерные коммуникации", - подчеркнул премьер, передает пресс-служба правительства РФ.

В связи с этим на сочинское совещание к Медведеву приглашены министры, которые отвечают за энергетику и транспорт.

Глава российского кабмина отметил, что в 2012 году были полностью сданы в эксплуатацию 44 объекта, а по 10 были введены отдельные этапы.

Некоторые спортивные объекты уже начали эксплуатироваться, стали аренами проведения крупных международных состязаний, напомнил Дмитрий Медведев. В конце прошлого года ледовый дворец "Айсберг" принял финал Гран-при по фигурному катанию, комплекс "Русские горки" принял Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

"В общем, тестовые мероприятия проводились и проводились уже в олимпийском режиме, но для нас очень важно, чтобы мы заслужили положительную оценку Международного олимпийского комитета", - подчеркнул глава правительства РФ.