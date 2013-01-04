В Чечне создается кодекс поведения кавказской молодежи

Министерство Чечни по национальной политике официально подтвердило, что в республике началась разработка свода правил поведения кавказской молодежи. Об этом сообщается на сайте агентства "Чечня сегодня".

Глава министерства Мурат Тагиев рассказал, что к работе привлечены российские националисты, в частности, один из лидеров движения "Русские" Дмитрий Демушкин. Он пояснил: "Нам крайне важно знать мнение лидеров русского патриотического движения - во избежание в будущем непонимания и недоверия. Мы хотим услышать мнения со стороны, чтобы учесть все аспекты и отразить их в наших рекомендациях в форме свода правил человеческого общежития".

По словам министра, памятка о поведении будет носить рекомендательный характер, "никто не вводит новых законов или правил поведения, и тем более не навязывает их Кавказу и другим регионам России".

Он также отметил, что в рабочую группу войдут "эксперты, видные политические и общественные деятели, специалисты по межнациональным отношениям".