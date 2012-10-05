Руководителя вагоноремонтного завода обвиняют в мошенничестве на 273 млн

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5 октября 2012, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта bpressa.com

В Чувашии предъявлено обвинение в мошенничестве бывшему председателю совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон» Семёну Млодику, который занимает в настоящее время должность заместителя генерального директора «Уралвагонзавод».

Млодика обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере) и п. "б" ч.2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения.

"По версии следствия, в 2006 года Млодик мошенническим путём вывел имущество в виде акций завода, совет директоров которого он возглавлял, чем совершил хищение денежных средств, причинив предприятию ущерб в особо крупном размере на общую сумму 273 миллиона рублей, а в последующем, используя свое служебное положение, совершил легализацию (отмывание) похищенных им денежных средств", передала в пятницу пресс-служба СКР.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Обвиняемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.