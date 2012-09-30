Суд ещё раз указал Сбербанку РФ на недопустимость нарушения прав потребителей

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30 сентября 2012, 12:10 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта Мосгорсуда.

Роспотребнадзор мужественно сражается за права потребителей с кредитными организациями, не боясь "наезжать" даже на такого гиганта как Сбербанк России. В Москве подразделение ведомства выиграло очередной суд.

Набор нарушений, в том числе, ставших уже «традиционными», был выявлен специалистами Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в действиях Сбербанка. В типовую форму договора аренды индивидуального сейфа, а на ее основе и в конкретные договоры с клиентами, банк включал условие, согласно которому в случае досрочного расторжения договора по инициативе потребителя или банка арендная плата за неиспользованный срок аренды сейфа возврату не подлежит.

«При этом устанавливалось, что все разногласия по данному договору подлежат рассмотрению исключительно в суде «по месту нахождения хранилища банка, в котором расположен сейф» (от навязчивого желания судиться с гражданами исключительно по месту собственного нахождения банки никак не могут отказаться даже несмотря на четко и однозначно выраженную позицию судов самых высших инстанций)», - передала накануне пресс-служба Роспотребнадзора.

Обоснованно посчитав, что наличие подобных условий в договоре ущемляет права потребителей, говорится в сообщении ведомства, «поскольку в первом случае банком нарушаются соответствующие положения пункта 1 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 32 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», закрепляющих право потребителя отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю лишь фактически понесенных расходов, а во втором – положения статьи 17 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» об альтернативной подсудности, территориальный орган Роспотребнадзора направил в Гагаринский районный суд города Москвы иск в защиту неопределенного круга потребителей, в котором просил признать названные действия ОАО «Сбербанк России» противоправными и обязать ответчика их прекратить посредством исключения из типового договора аренды индивидуального сейфа».

13 сентября 2012 года решением Гагаринского районного суда города Москвы по делу № 2-3875/2012 исковые требования были удовлетворены.