Николай Левичев: как вести борьбу с коррупцией

Заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ, Председатель партии «Справедливая Россия» Николай Левичев высказался за необходимость срочного принятия антикоррупционного пакета законов:

о лоббизме, о конфликте интересов и о контроле за соответствием расходов фактически получаемым доходам.

«В рамках кампании по борьбе с коррупцией было принято 11 федеральных законов, 7 указов и распоряжений Президента и 9 постановлений Правительства. Однако все эти нормативные акты не могут работать в полную силу без легализации лоббистских структур, которые в настоящее время находятся вне правового поля.



Во многих странах лоббизм – это полномасштабная индустрия. Так, в США в области связей с правительством занято 100 тыс. человек. В России масштабы прямых непубличных контактов лоббистов с законодателями и чиновниками ничуть не меньше, чем в других странах, но они носят принципиально иной характер. Поскольку лоббистские технологии не институциализированы, нормы лоббистской деятельности условны, этические нормы размыты, а культура лоббизма попросту отсутствует, ключевым механизмом учета групп интересов становится кулуарная политика и патрон-клиентные связи.

Закон о лоббизме должен ориентировать представителей групп интересов на лоббирование посредством диалога с общественным мнением и работы в рамках специально созданных при органах власти совещательных структур. При этом лоббистская деятельность должна быть профессиональной, а лоббисты должны получать лицензию, раскрывать информацию о «коммерче¬ских» отношениях между политиками и частными структурами, а также факты подношения подарков политикам и предоставления им различных услуг со стороны заинтересованных лиц. В случае сокрытия такой информации «лоббисты» должны быть готовы к жестким санкциям.



В связке с законом о лоббизме должны работать закон о конфликте интересов и закон о контроле за соответствием расходов фактически получаемым доходам для борьбы с коррупцией. Сейчас норма о конфликте интересов касается только депутатов и сенаторов и не распространяется на всех государственных служащих, что представляется нелогичным. Законопроект о контроле за доходами и расходами государственных служащих различного ранга, инициированный Д. Медведевым весной этого года, противоречив и нечеток, так как решение о проверке чиновника может принять лишь его руководитель. Но карательная система должна приводиться в действие автоматически, а проверки должны проводить налоговые органы», высказался он в статье газете «Известия».





