Москвичи смогут получать всю строительную документацию через интернет
5 августа 2012, 12:40 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве внедряется система, благодаря которой, строительную документацию можно будет получить через интернет. Уже сейчас такие бумаги, как градостроительные планы земельных участков и архитектурно-градостроительные решения, можно получить через портал Госуслуг.
"Кроме того, в ближайшее время в электронном виде планируется организовать выдачу разрешений на возведение, ввод объектов в эксплуатацию и заключений экспертизы", - сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса.