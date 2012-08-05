Москвичи смогут получать всю строительную документацию через интернет

В Москве внедряется система, благодаря которой, строительную документацию можно будет получить через интернет. Уже сейчас такие бумаги, как градостроительные планы земельных участков и архитектурно-градостроительные решения, можно получить через портал Госуслуг.

"Кроме того, в ближайшее время в электронном виде планируется организовать выдачу разрешений на возведение, ввод объектов в эксплуатацию и заключений экспертизы", - сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса.