Департамент транспорта Москвы: 10-ти метровая зона не коснется киосков прессы

Москвичи и гости столицы смогут купить свежую прессу в киосках, расположенных рядом с остановками общественного транспорта. Представители департамента транспорта Москвы ответили распространителям печатной продукции.

В рамках реализации Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.», в части обеспечения приоритета общественного транспорта и повышения скорости движения, Департаментом транспорта проводятся мероприятия по освобождению остановочных пунктов и транспортно-пересадочных узлов от объектов мелкорозничной торговли.

Нестационарные торговые объекты, размещенные в непосредственной близости от остановок и вдоль трасс следования маршрутов общественного транспорта, являются объектами притяжения иных видов транспорта, что негативно влияет не только на интенсивность и скорость передвижения, но и на безопасность пассажиров в зонах посадки и высадки.

Помимо этого на «горячие линии» Правительства Москвы поступает большое количество жалоб от жителей города на антисанитарное состояние объектов торговли и сомнительное качество реализуемых там товаров. Учитывая этот факт, а также то, что Департамент транспорта всегда придерживается принципа предварительного обсуждения важных социально значимых вопросов, предлагается внести ряд дополнений в документы, регламентирующие размещение нестационарных торговых объектов на остановочных пунктах городского транспорта. А именно, запретить расположение торговых павильонов в 10-ти метровой зоне от границ посадочных площадок.

Исключением являются специализированные пункты продажи билетов на проезд в общественном транспорте, павильоны продажи печатной продукции и театральных билетов и, в будущем, пункты продажи талонов за парковку на улично-дорожной сети.

Напомним, что требованиями нормативных документов Правительства Москвы и отраслевыми стандартами запрещается использование посадочных площадок и павильонов ожидания общественного транспорта для иных целей. Торговые киоски допускается размещать за их пределами.

Департамент транспорта и в дальнейшем в своей работе будет придерживаться практики общественного обсуждения тех или иных нововведений в области транспорта, реализуемых на территории города.