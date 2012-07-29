Керченским фестивалем милиция и медики пока довольны, а мусорщики уже нет. ВИДЕО

Службы, обеспечивающие дисциплину, самочувствие и порядок на фестивале «Соседний мир», который проходит в эти выходные в Керчи, по-разному оценивают сложившуюся ситуацию, передают в воскресенье «Аргументы недели – Крым».

Так, начальник государственной службы охраны Юрий Кутепов рассказал съемочной группе , что «слава Богу, все живы».Отвечая на вопрос: «Не много ли пьют?» - милиционер признал, что среди молодежи встречаются перепившие, которым, как заявил Юрий Кутепов «мы помогаем». На вопрос: «Как помогаете?» - он ответил уклончиво:«По-разному».

Медицинские работники, дежурившие на городском пляже, где проходит трехдневное музыкально шоу, рассказали, что они готовы к самым неожиданным и худшим случаям, но пока, к счастью, к ним обращались лишь по мелочам: «синяки, да ссадины».

Керченские дворники, которым выпало в эти дни убирать горпляж, где проходит фестиваль, рассказали «АН-Крым», что все дни фестиваля им приходится работать по 12 часов в две смены – с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00. По их словам, они измотались «до чертей» и легче грузить 15-тонные вагоны, чем выгребать «послефестивальное дерьмо».

Дворники надеются, что кроме сверхурочных за 12-часовые рабочие дни, они еще получат надбавку от организаторов, которая им была обещана, и составляет по 50 гривен на человека. На вопрос: «А не обманут?» - мастера метлы ответили, что в противном случае привезут «добро» обратно.

Напомним, фестиваль музыки и актуального искусства «Соседний мир» стартовал 27-го и продлится до 29 июля. На фестивале запланировано выступление таких популярных групп, как Animal ДжаZ, «Бумбокс», «Ляпис Трубецкой», GUF, Noize MC, «Серебряная свадьба», а также исполнителей - Сергея Бабкина, Валентина Стрыкало и других. На фестиваль в Керчи собралось около 13 тысяч человек.