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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Как мы будем отдыхать в майские праздники?

, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

Майские праздники в этом году будут длиннее, чем обычно. Согласно постановлению Правительства, россияне  отдыхают три дня с 29 апреля по 1 мая и 4 дня  с 6 по 9 мая.

Также 13 мая - нерабочий день. Взять отпуск в мае на дни, попадающие между праздничными, собираются 14% имеющих постоянную работу наших соотечественников.  Но более половины работающих россиян по разным причинам не спешат с оформлением отпусков: у одних много дел на работе, других не отпускает начальство, у третьих сдельная оплата труда и т.д. «Нет, я не люблю надолго отрываться от работы»; «А кто будет больных лечить?»; «Много выходных – это вредно!» - объясняют участники опроса, проводимого порталом Superjob.ru. 

Более трети участников исследования не строят каких-то особенных планов и намерены остаться в праздничные дни дома. Но скучать они не собираются. Благодаря удлиненным выходным, работающие родители совершат прогулки с детьми, встречи с друзьями, посмотрят кино, побывают на концертах. 

Дачу россияне воспринимают по-разному: для кого-то это отдых, для части россиян - трудовая повинность.

ИЧ

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