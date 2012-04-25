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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Рогозин снят с должности спецпреда президента при НАТО по ПРО

, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев освободил Дмитрия Рогозина от должности спецпредставителя президента при НАТО по ПРО, сообщила в среду пресс - служба Кремля.


 Президентом подписан указ "О признании утратившим силу указа президента Российской Федерации от 18 февраля 2011 года номер 200 "О специальном представителе президента Российской Федерации по взаимодействию с организацией Североатлантического договора (НАТО) в области противоракетной обороны, - говорится в сообщении пресс-службы.
Рогозин, как и до этого, будет возглавлять межведомственную рабочую группу при администрации президента России по взаимодействию с Североатлантическим альянсом.

НС

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