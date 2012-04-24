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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Жириновский считает, что Турция обязана взять ответственность за геноцид армян

, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Турция должна взять ответственность за геноцид армян. По его мнению, геноцид 1915 года был самым страшным потрясением для армянского народа. 

Во вторник Жириновский принял участие в митинге "Геноцид армян – преступление против человечества". "Нужны были плодородные земли с ореховыми рощами, обустроенные, окультуренные трудолюбивым народом. У кого это можно взять? У армян. Такое вот простое решение вопроса. И пользуясь этой страшной мировой войной, они пошли на преступление", - высказал свое мнение председатель ЛДПР. Жириновский считает, что прошлого не изменить, но необходимо всеми правовыми методами призвать к ответственности турецкое правительство. По его словам, нужно добиться принятия международных документов по признанию факта произошедшей вот уже почти 100 лет назад трагедии, передает Росбалт. "Я вас уверяю, что вы всегда можете рассчитывать на поддержку ЛДПР и депутатов фракции", — заверил Жириновский участников митинга.

ЕЛ

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