Росавиация нашла нарушения в работе авиакомпании Лебедева Red Wings

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24 апреля 2012, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

Федеральное агентство воздушного транспорта провело проверку объектов авиакомпании Red Wings, подконтрольной бизнесмену Александру Лебедеву. В результате был выявлен ряд нарушений.

В ходе инспекции были установлены нарушения правил выполнения полетов, режима труда и отдыха членов экипажей. Также Росавиация зафиксировала нарушения регламента техобслуживания на четырех самолетах Ту-204. Проверка Red Wings проводилась с 13 по 26 марта. По данным Федерального агентства, было выявлено, в частности, "существенное превышение межрегламентного интервала периодического техобслуживания воздушных судов Ту-204".