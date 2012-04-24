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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Росавиация нашла нарушения в работе авиакомпании Лебедева Red Wings

, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

Федеральное агентство воздушного транспорта провело проверку объектов авиакомпании Red Wings, подконтрольной бизнесмену Александру Лебедеву. В результате был выявлен ряд нарушений. 

В ходе инспекции были установлены нарушения правил выполнения полетов, режима труда и отдыха членов экипажей. Также Росавиация зафиксировала нарушения регламента техобслуживания на четырех самолетах Ту-204. Проверка Red Wings проводилась с 13 по 26 марта. По данным Федерального агентства, было выявлено, в частности, "существенное превышение межрегламентного интервала периодического техобслуживания воздушных судов Ту-204". 

ЕЛ

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