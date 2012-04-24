Русские националисты заменят белую ленту черной

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24 апреля 2012, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]

Русские националисты предложили провести 7 мая акцию "Черная ленточка", приуроченную к инаугурации президента РФ Владмимира Путина. Секретарь Совета Гражданского движения Ирина Пыжьянова рассказала, что всем, кто не верит в легитимность выборов президента, предлагается носить черную ленту "как черную метку и символ траура".



"Мы не доверяем результатам ЦИКа по выборам некоторого Путина", - заявил, в свою очередь лидер движения "Русские" Алексей Белов. Он также рассказал, что получил на руки разрешение на проведение шествия 1 мая от станции метро "Октябрьское поле" до станции "Щукино". Акция протеста, которую организаторы назвали Гражданский марш, также приурочена к инаугурации Путина.

Организаторы подчеркнули, что в акции будут принимать участие представители всех русских националистических движений - "от фанатов и скнихедов до национал-демократов", сообщил "АН" "НацАкцент". Кроме того, по заявлению организаторов, на акцию придут представители гражданских движений. В частности, по словам участников пресс-конференции, в акции примут участие представители экологических и автомобильных организаций, а также таких гражданских движений, как "Белая гвардия", "Моссовет", "Учитель" и других.

Член политического совета Русского общественного движения Владимир Тор, которого в материалах, розданных журналистам организаторами пресс-конференции, также обозначали как члена национального совета Движения против нелегальной иммиграции", заявил, что шествие пройдет под лозунгом "Свобода, справедливость, солидарность". Также будет выдвинуто ряд других требований, в частности, об отмене 282-й статьи УК.

Организаторы шествия отметили, что не противопоставляют свое мероприятие шествию, которое организуют левые и либеральные силы на Болотной площади. "Ни о каком противостоянии митингов речи быть не может", - заявил координатор Совета Гражданского движения Максим Брусиловский.

Русские националисты также заявили, что планируют принять участие в общегражданской акции протеста 6 мая. По словам Тора, ее организаторы "уклоняются от консультаций с русскими националистами". По словам Белова, по линии русских национальных движений в Москву в этот день приедут многие люди из регионов. "Пусть люди из регионов приезжают со своими матрасами. Места на Красной площади всем хватит", - заявил он.

Акции протеста пройдут 1 и 6 мая в разных городах страны. 23 апреля организаторы подали заявку на проведение шествия 6 мая, которое стартует в 15.00 от Триумфальной площади, пройдет по Тверской улице и завершится митингом на Манежной площади.