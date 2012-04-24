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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Рокский тоннель, связывающий Россию и Южную Осетию, закрыли на реконструкцию

, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Рокский тоннель, связывающий Россию и Южную Осетию, закрывается на реконструкцию до 2015 года. Движение автотранспорта по тоннелю, который связывает Россию и Южную Осетию на Транскавказской магистрали было прекращено во вторник.

Во время реконструкции движение автотранспорта будет проходить в реверсном графике через многофункциональную штольню. Она проходит параллельно тоннелю, передает Взгляд.ру. Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Южной Осетии Анатолий Бибилов, в течение двух недель за таким движением будет осуществляться мониторинг для возможного внесения корректив в график движения. 

ЕЛ

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