Рокский тоннель, связывающий Россию и Южную Осетию, закрыли на реконструкцию

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24 апреля 2012, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Рокский тоннель, связывающий Россию и Южную Осетию, закрывается на реконструкцию до 2015 года. Движение автотранспорта по тоннелю, который связывает Россию и Южную Осетию на Транскавказской магистрали было прекращено во вторник.

Во время реконструкции движение автотранспорта будет проходить в реверсном графике через многофункциональную штольню. Она проходит параллельно тоннелю, передает Взгляд.ру. Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Южной Осетии Анатолий Бибилов, в течение двух недель за таким движением будет осуществляться мониторинг для возможного внесения корректив в график движения.